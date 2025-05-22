Spor gazetecileri tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenecek ve 24 Mayıs’ta start alacak olan 30 Yaş Üstü Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası için geri sayım başlarken, tertip komitesi üyeleri Halil Öztürk, Hüseyin Aşkın ve Rıfat Kara, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti. Tertip komitesi üyeleri, turnuva ile ilgili Emniyet Müdürü Pehlivan’a bilgi verirken, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması noktasında taleplerini ilettiler.

Maçlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması noktasında ne gerekiyorsa yapılacağını kaydeden Pehlivan, turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarı dileklerinde bulundu.