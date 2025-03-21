Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle 21 Mart Nevruz Bayramı nedeni ile düzenlenen kutlama programı Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Mehter ile başlayan daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kutlamaya Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Okul Müdürü Recep Turhan, Nevruz’un sevgi, saygı barış ve kardeşlik gibi ulvi duyguların paylaşılıp güçlendiği özel bir gün olduğunu söyledi. Nevruz’un sadece bir mevsimin adı olmadığını, aynı zamanda farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir araya gelerek kin ve düşmanlıkları bir kenara bıraktığı özel günlerden olduğunu kaydeden Turhan, Nevruzun 2009 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bayram ilan edilerek Dünya Manevi Kültür Mirası’na dahil edildiğini hatırlattı.

Programda “Türk Kültüründe Nevruz” isimli bir sunum yapan Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Altuğ Ortakçı ise Nevruz'un sadece yerel, millî bir gelenek olmaktan ziyade tüm coğrafyada bir kültür geleneği, bir bahar sevinci olarak kutlandığını kaydetti.



Ecrin Kuloğlu ve Simge Nur Coşkun isimli öğrencilerin şiirleri ile devam edilen programda Okul öğretmenleri Aydın Kalender, Alper Uzunhançerli, Yusuf Aydoğdu ve Akif Tüzün’ün katkısı ile öğrenci Zerda Estelik’in türküleri ile eğlence doruğa ulaştı. Protokol üyeleri tarafından Nevruz ateşi yakılarak üzerinden atlandı. Daha sonra demir dövülerek yumurta tokuşturma ile çuval yarışı da gerçekleştirildi. Nevruz kutlamaları müzik eşliğinde hep birlikte çekilen halaylarla son buldu.