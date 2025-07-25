Semrin Kaleli: “Her şehrin bir hikâyesi var, Samsun; Milli Mücadelemizin ilk adımını, Çorum; Dünyanın ilk medeniyeti ve ilk barış anlaşmasını, Amasya; Ulusal egemenliğimiz ve Türk milletinin azim ve kararlılığını, Tokat; 6000 yıllık tarihiyle dünyanın ilk ticaret merkezlerinden olan bir kenti çağrıştırır. Bizim hikâyemiz Orta Karadeniz’in potansiyelini yeniden keşfetmek, yerelden evrensele bir başarı modeli yazmak olacak.”

ORKASİFED Başkanlığı görevini devralan Semrin Kaleli, Samsun’daki genel kurulda yaptığı konuşmada, “Bugün, kalbimde büyük bir heyecan, omuzlarımda derin bir sorumluluk taşıyarak ORKASİFED’ in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlıyorum. Bu görevi üstlenmek, yalnızca bir yöneticilik değil; aynı zamanda bölgesel kalkınma hayalimize gönülden inanmanın bir ifadesidir” dedi.

Semrin Kaleli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kadın başkan olmak, tıpkı ‘’kadın sanayici’’ olmak gibi, erkek egemen toplumumuzda, sadece cam tavanları kırmak değil; kadın emeğinin aklıyla, duygusuyla ve sezgisiyle geleceği yeniden var edebileceğinin canlı bir göstergesidir, biliyorum. Vizyonumuzu çizerken de hayallerimizi kadının varoluş gerçeğiyle kurduk. 5K yaklaşımımızın ilk adımı, yönetim kurulumuzda 5 kadın yol arkadaşımın varlığıdır.

Bu adımı atarken, kadınların karar alma mekanizmalarında daha görünür olduğu bir Türkiye’ye olan inancımı daha da büyütüyorum.

Atamıza, bağımsızlığımıza, cumhuriyetimize ve kadim tarihimize olan borcumuzu, ancak adil, katılımcı ve kapsayıcı bir kalkınmanın öncüleri olarak ödeyebiliriz. Bu yüzden ORKASİFED’ in yeni döneminde sadece sanayici, sadece girişimci değil; aynı zamanda hayal kuran gençlerin, üreten kadınların, dönüşmek isteyen KOBİ’lerin sesi olacağız.

Bizler artık yalnızca bir federasyon değil, yeşil dönüşümü sahiplenen, dijital geleceğe hazırlanan, yerelden kalkınan, en önemlisi birlikte düşünen ve birlikte büyüyen bir etki topluluğuyuz.

ORKASİFED’ in yeni döneminde; bölgemizde dönüşümün öncüsü olacak, birlikte öğrenecek, birlikte yükseleceğiz.

Çünkü biliyoruz ki:

‘İnançla atılan her adım, bir kentin, bir bölgenin hatta Türkiye’nin kaderini değiştirir.’

Başta benimle birlikte, hayalimizdeki Türkiye için bu adımları atmaya niyet eden değerli başkanlarıma ve destek veren, inanan, güç veren herkese gönülden teşekkür ederim.