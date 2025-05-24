Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yürüyüş kapsamında öğrenciler, Kuzey Kampüs'te toplandı.

Burada 60 metrelik Türk bayrağı açan öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", “Sonsuz minnet sonsuz saygı" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atarak Çorum Şehitliği'ne yürüdü.

Öğrenciler, şehitlikte saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve öğrenciler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası'nda anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, yürüyüşe katılan öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilere, kendilerini şehitlere layık gençler olarak yetiştirmelerini tavsiye eden Öztürk, "Şehitlerimize yapacağınız duaların ötesinde, bu millete vereceğiniz hizmetleri dört gözle bekliyoruz. Sizlerle gurur duyacağımız günlerin yaklaştığını biliyoruz” dedi.

Editör: AA AJANS