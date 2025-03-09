Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 29.hafta maçında konuk olduğu Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek kötü gidişe son verirken, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı nezaretindeki ilk maçındaki oyunuyla da umut verdi.

Aktepe Stadı’nda oynanan ve Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği maçta, Serkan Özbalta’nın yerine göreve getirilen teknik direktör Tuncay Şanlı ilk sınavını verdi.

Tempolu başlayan maçta Gençlerbirliği topa daha çok sahip olmasına rağmen Ahlatcı Çorum FK alışılmışın dışında hızlı ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. 32.dakikada Atakan Akkaynak’la golü bulan Ahlatcı Çorum FK devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Ahlatcı Çorum FK, 53.dakikada Atila’nın pasında Eren’le farkı ikiye çıkarttı.

2-0’dan sonra oyunu Çorum FK yarı alanına yıkan Gençlerbirliği’nin 58’de Rahman Buğra ile topu direkten dönerken, 71’de serbest vuruştan gelen topu Leo Gaucho kafayla ağlara gönderince fark bire indi.

Kalan sürede Gençlerbirliği’nin baskısına karşılık Ahlatcı Çorum FK’nın ani atakları sonuçsuz kalınca Ahlatcı Çorum FK 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından, 11 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Gençlerbirliği 48 puanda kalırken, 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Ahlatcı Çorum FK ise puanını 42’ye çıkartarak kritik bir galibiyet aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 4: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Toure ile verkaç yapan Eren’in yerden altı pasa çıkarttığı topu Ali Akman’dan önce Sinan araya girerek kornere gönderdi.

DAKİKA 7: Gençlerbirliği’nin kazandığı köşe vuruşunda, sağdan Nalepa ortaladı, kaptan Sinan’ın kafa vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin Popa’dan önce kontrol ederek çok büyük bir tehlikeyi önledi.

DAKİKA 32: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Soldan Erkan’ın ortaladığı topu ceza sahasında Atakan Akkaynak göğsüyle indirdi, Ferhat sol çaprazdan uygun durumda olmasına rağmen kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih etti, savunmadan Sinan’dan seken topu Atakan penaltı noktasının sol çaprazından sert bir vuruşla tavana astı: 1-0.

DAKİKA 45+1: Gençlerbirliği organize atağında, Joca altı pasın sol çaprazından sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 53: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Atak yönüne göre, rakip yarı alanda, taç çizgisine yakın yerden aldığı topla birlikte hızla rakip kaleye yönelen Atila, ceza yayına kadar sokuldu, pasını solundaki Eren’e verdi, Eren penaltı noktasının sol çaprazından vuruşunu yaptı: 2-0.

DAKİKA 58: Gençlerbirliği, Kadir’in elle oynaması üzerine ceza yayının sağındaki boşluktan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Rahman Buğra’nın vuruşunda top çataldan döndü.

DAKİKA 65: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Suat’ın yerden altı pasa çıkarttığı topa Ali Akman dokunamadı.

DAKİKA 71: GOL! Fark bire indi. Sağdan, köşe gönderine yakın erden kazanılan serbest vuruşta Rahman Buğra ortaladı, oyuna yeni giren Leo Gaucho penaltı noktası civarında kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

DAKİKA 80: Soldan gelişen Gençlerbirliği atağında, Metehan’ın pasında ceza sahasına giren Popa’nın çaprazdan uzak köşeye sert şutu az farkla auta gitti.

DAKİKA 82: Soldan Rahman Buğra’nın kullandığı köşe vuruşunda, Amilton’un kafayla çevirdiği topu çizgiden kaptan Ferhat çıkartarak beraberlik golüne izin vermedi.