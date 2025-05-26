Sakarya basınından aldığımız bilgilere göre; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın ev sahipliğinde “Bu şehir hepimizin” sloganıyla, Ormanpark’ta düzenlenen istişare toplantısına; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, milletvekilleri, kulüp başkanı Cumhur Genç, siyasi parti il başkanları, iş dünyası ve oda temsilcileri katıldı. Geniş katılımlı istişare toplantısında, şehrin tüm dinamikleri bir araya gelerek Sakaryaspor’un geleceği ve Sakarya’nın gelişimi için önemli mesajlar verdi.

Sakaryaspor’un sadece bir futbol takımı değil, tüm şehrin ortak değeri olduğunun altını çizen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu şehir Sakaryaspor’u hak ettiği yerlere taşıyacak güce, iradeye ve kabiliyete sahiptir” dedi.