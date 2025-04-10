Toplantıda, yapılmakta olan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nın işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin hangi usuller dâhilinde yapılacağı ve bu süreçte ilgili kurumların hangi görevleri üstleneceği hususları görüşüldü.

Toplantıya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ