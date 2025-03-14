Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal güvencelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ecz. Erol Afacan, şu görüşleri ifade etti:

“Bugün, sağlık çalışanlarının fedakârlığını, emeğini ve insan hayatı için verdikleri mücadeleyi onurlandırdığımız 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Ancak bu özel gün, ne yazık ki yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda sağlık sistemindeki sorunları, sağlık emekçilerinin karşı karşıya kaldığı zorlukları ve çözüm bekleyen konuları dile getirmek için de önemli bir fırsattır.

Sağlık çalışanları, toplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Ancak bu kutsal görevi yerine getirirken, şiddet, özlük haklarının yetersizliği ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaları kabul edilemez bir durumdur. Sağlıkta şiddet, yalnızca bireysel vakalar olarak değerlendirilmemeli; bu sorunun köklü ve etkili yasalarla önlenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Bir hekimin, hemşirenin ya da eczacının görevini yerine getirirken can güvenliğinden endişe etmesi, modern bir sağlık sistemine yakışmamaktadır.

Öte yandan, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal güvencelerinin artırılması gerekmektedir. İnsana dokunan, hayat kurtaran, toplum sağlığını ayakta tutan bu meslek gruplarının emeği, hak ettikleri karşılığı bulmalıdır.

Sağlık, bir ülkenin en büyük yatırımıdır. Sağlığa ayrılan bütçenin azaltılması, halk sağlığını riske atmakla kalmaz, sağlık hizmetlerine erişimi de zorlaştırır. Koruyucu sağlık hizmetlerinden ilaç tedariğine, hastane altyapısından personel istihdamına kadar her alan, güçlü bir sağlık sisteminin temel taşlarını oluşturur. Bu nedenle, sağlığa ayrılan kaynakların korunması ve artırılması, toplumun geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.”