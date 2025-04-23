Safi Çorum Şeker Fabrikası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da coşku ve umutla kutladı. Fabrika çalışanlarının çocuklarının katılımıyla düzenlenen bu özel etkinlikte minik yürekler, geleceğe dair umut ekti.

Fabrika yöneticileri, “geleceğimizin fidanları” olarak gördüklerini belirttikleri çocuklarla birlikte tohum ekimi gerçekleştirdiler. Böylelikle, doğayla temasın ve üretimin kıymeti çocuk yaşta deneyimlendi.

Bayrak açma seremonisiyle 23 Nisan’ın taşıdığı anlam, onurla yaşatılırken; her miniğin gözlerindeki heyecan, ulusal egemenliğin bizlere bıraktığı mirasın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Safi Çorum Şeker tarafından yapılan etkinlik, Fabrika Müdürü Ali Yetkin’in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti. Yetkin konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bu anlamlı günü armağan etmesinin önemine değindi.

Ali Yetkin, konuşmasının ardından tüm çocuklara özenle hazırlanan hediyeleri verdi. Hediyelerini alan çocukların bu güzel bayram sevinci, tatlı ikramlarıyla taçlandırıldı.

Çocukların neşeyle ayrıldığı etkinlikte Yetkin, “Yarının büyüklerine bugün sevgi, sorumluluk ve değer bilinci aşılamaktan ve böyle bir organizasyon ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaktan onur duyduk.” dedi.