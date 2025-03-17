İl Özel İdare’den emekli Faruk Akman’ın eşi, Bir Medya ve Mova City Gayrimenkul ortaklarından Tayyar Atakan Akman’ın annesi Reyhan Akman (72) vefat etti.

Bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden merhumenin cenazesi, Akşemseddin Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da defnedildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Ayrıca vefat eden Hacer Yılmaz’ın da cenaze namazı aynı yerde kılındı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi