Olay, Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K., B.U., C.S. ve S.S. isimli şüpheliler, tekel bayisinde bir şahsı darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan şahıslar kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, gözaltı işlemi sırasında ekiplere mukavemette bulunarak kamu malına da zarar verdikleri öğrenildi. Şüpheliler, sabah saatlerinde Adliye’ye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden B.U., C.S. ve F.K. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden C.S.’nin farklı suçlardan arandığı öğrenildi.

Editör: İHA AJANS