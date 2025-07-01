Üroloji alanındaki uzmanlığı ve uluslararası deneyimiyle dikkat çeken Op. Dr. Ahad Safaraliyev, son olarak Çorum Özel Hastanesi’nde görev yapmıştı. Dr. Safaralivey şimdi de Özel Elitpark Hastanesi kadrosuna katıldı. Dr. Safaraliyev, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla hasta kabulüne başladı.

1991 yılında Azerbaycan’ın Bakü kentinde doğan Opr. Dr. Ahad Safaraliyev, 2009-2015 yılları arasında Azerbaycan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Türkiye’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı ve 2023 yılında ihtisasını başarıyla tamamladı.

Uzmanlık eğitiminin ardından 2023-2024 yılları arasında Amasya Özel Kolmed Hastanesi’nde görev yapan Dr. Safaraliyev, 2024 yılından beri Çorum’da sağlık hizmetlerine devam ediyor. Türkçe, Azeri Türkçesi, İngilizce ve Rusça dillerine hakim olan Dr. Ahad Safaraliyev, farklı dil gruplarından hastalara da etkin sağlık hizmeti sunabiliyor.

Opr. Dr. Safaraliyev’in mesleki birikimi, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrede sunduğu bildiriler ve akademik yayınlarla da desteklendiği belirtilirken özellikle Ürolojik cerrahi, üroonkoloji ve minimal invaziv cerrahi alanlarında önemli çalışmalara imza attığı vurgulandı.

Dr. Safaraliyev’in Çorum’da da prostat biyopsi, lazerle prostat cerrahisi, üriner sistem taş cerrahisi, laparoskopik cerrahi, mesane kanseri, testis kanseri, idrar kaçırma ve tanı tedavisi, erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu ve sünnet gibi alanlarda hizmet vereceği vurgulandı.

Tıbbi İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanları ise şu şekilde açıklandı; “ÜROONKOLOJİ: Prostat, böbrek, mesane, testis ve penis kanserlerinin cerrahi tedavisi (açık, kapalı ve laparoskopik cerrahiler) ENDOÜROLOJİ VE TAŞ HASTALIKLARI: Böbrek taşı, üreter taşı, mesane taşı tedavileri, endoskopik taş kırma, perkütan nefrolitotomi ANDROLOJİ: Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu), penis protezi, varikosel, erkek kısırlığı KADIN VE ÇOCUK ÜROLOJİSİ: İnkontinans (idrar kaçırma), mesane botoksu, vezikoüreteral reflü, hipospadias, inmemiş testis FONKSİYONEL VE NÖROÜROLOJİ: Aşırı aktif mesane, pelvik ağrı, nöromusküler mesane fonksiyon bozuklukları CERRAHİ MÜDAHALELER: HoLEP, TUR-P, radikal prostatektomi, pyeloplasti, sistoskopi, sünnet ve daha fazlası”

Muhabir: Haber Merkezi