Çorum’un öncü eğitim kurumlarından olan ve eğitime getirdiği farklılıklarla adından sıkça söz ettiren Ölçü Kurs Merkezi, AHL Park Avm’de “Eğitimde Sanal Gerçeklik” isimli bir etkinlik düzenledi.

Daha önce masa başı eğitim ve öğrenci koçluğu gibi ilklere imza atan Ölçü Kurs Merkezi, “Eğitimde Sanal Gerçeklik” uygulamasını da eğitim sistemine dâhil etti. “Eğitimde Sanal Gerçeklik” uygulamasının Çorum AHL Park Etkinlik alanında yapılan tanıtım galası büyük ilgi topladı.

22 Şubat’ta başlayan tanıtım galasının açılışında konuşma yapan Ölçü Kurs Kurucusu Yusuf Çakkal; eğitimle teknolojinin birleşmesinin kaçınılmaz olduğunu, teknoloji ve eğitimi birleştirmeyen kurumların çağın gerisinde kalacaklarını vurgulayarak eğitimde sanal gerçeklik uygulamasının önemine dikkat çekti.

Yusuf Çakkal, henüz Türkiye’de bile kullanılmayan bu sistemi Çorumlu vatandaşların hizmetine sunmanın gururunu yaşadığını dile getirerek konuşmasını bitirdi.

Tanıtım programına Çorumlu vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. VR gözlükler ile sanal bir laboratuvar ortamında deney yapmak ve bu heyecanı yaşamak isteyen büyük-küçük herkes tanıtım standı önünde kuyruklar oluşturdu. Yaşadıkları deneyimden büyük keyif alan vatandaşlar Ölçü Kurs Kurucusu Yusuf Çakkal ve tanıtım yapan öğretmenleri tebrik edip Çorum’a böyle bir yeniliği getirdikleri için teşekkür etti.