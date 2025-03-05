Türkiye’nin bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ele alarak hükümetin mevcut politikalarının milletin endişelerini artırdığını vurgulayan A Parti İl Başkanı Müstet, Türkiye’nin güvenlik stratejileri, uluslararası güçlerin Ortadoğu’daki planları ve PYD tehdidi gibi öne çıkan konularla ilgili de açıklama yaptı.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, terörle mücadele konusunda hükümetin yeterince kararlı olup olmadığını sorgulayarak PKK’nın Türkiye içinde bitmiş olmasına rağmen, sınır ötesinde etkisini sürdürdüğünü söyledi. Müstet: “PKK zaten bitmiştir. Ancak tehdit sona ermiş midir? İran’daki PKK neden tasfiye edilmiyor? Irak’taki PKK neden hâlâ aktif? Suriye’de PYD neden güç kazanıyor? KCK neden tasfiye edilmiyor? Uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve diğer kriminal faaliyetler neden hâlâ devam ediyor? Türkiye içindeki PKK bitmişken, sınırlarımızın ötesindeki tehdide neden sessiz kalıyorsunuz?” dedi.

Terörle mücadelede yalnızca içeride değil, sınır ötesinde de etkili bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak “PKK’nın Yerine PYD mi Getiriliyor?” diye soran Müstet, Terör örgütünün farklı isimlerle yeniden örgütlenmesi konusundaki endişelerini de dile getirdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

PYD’nin PKK’nın devamı olup olmadığını sorgulayan Müstet: “Türkiye’de PKK’nın silah bırakması bir zafer midir, yoksa sınır ötesinde PYD’ye alan açmanın bir bahanesi midir? PYD’nin PKK’dan farkı nedir? PYD’yi Türkiye için bir tehdit olarak görüyor musunuz? ABD’nin PYD’ye verdiği silahlar konusunda neden sesiniz çıkmıyor? NATO müttefiklik hukuku neden ihlal ediliyor? PYD’nin Türkiye için oluşturduğu tehdit ciddiye alınması ve bu konuda hükümetin net bir duruş sergilemesi gereklidir” diye konuştu.Anahtar Parti İl Başkanı, ABD’nin Ortadoğu’daki politikalarının Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu belirterek şu soruları yöneltti: “ABD, Ukrayna’da Zelenski’ye verdiği silahların parasını değerli madenlerden çıkarmaya çalışıyor. Irak’ı işgal ettiğinde petrolden kazanç sağladı. Şimdi aynı oyunu PYD üzerinden mi oynuyor?, ABD’nin Suriye’de PYD’yi desteklemesi karşısında Türkiye ne yapıyor? Türkiye, bölgesel bir yalnızlığa mı sürükleniyor?”ABD’nin Suriye’de PYD’ye desteğinin uluslararası dengeleri nasıl değiştireceği konusunda hükümetin açık ve net bir yanıt vermesi gerektiği vurgulayan Nurullah Müstet, Suriye ve Şam’da yaşanan gelişmelerin Türkiye için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını da gündeme getirerek; “Şam’ın banliyölerine İsrail ordusunun girdiğini biliyor musunuz? Golan Tepeleri aşıldı. Mazlum Abdi Amerikan helikopterleriyle Suriye’den Irak’a taşındı. PYD’ye verilen destek artarken, Türkiye neden sessiz? Sınırlarımızın hemen ötesinde bir terör devleti kurulmasına göz mü yumuyorsunuz?” şeklinde konuştu.Bölgede yaşanan askeri hareketliliğin Türkiye’ye nasıl yansıyacağı konusunda hükümetin sessiz kaldığına dikkat çeken Müstet, bu gelişmelerin uzun vadeli etkilerine dair net bir açıklama yapılmasını da istedi. Hükümetin terörle mücadele politikalarındaki değişken tutumunu eleştiren Nurullah Müstet, “Dün terörist dediğinizle bugün pazarlık yapıyorsunuz. Devlet ciddiyeti bunu kaldırır mı? Terörle müzakere edilir mi? Devlet, millet düşmanlarıyla aynı masaya oturur mu? Türkiye’nin güvenliğini riske atanlarla iş birliği yapılır mı? Çocuklarımızın katillerine elçi göndermek ne anlama geliyor?” şeklinde soru sordu.Türkiye’nin güvenlik politikalarında tutarlılık ve devlet ciddiyetinin korunması gerektiğini vurgulayarak yaşanan süreçte ülkemizin ne kazanacağının açıklanması gerektiğini anlatan Müstet, mevcut politikaların doğuracağı sonuçlarla ilgili şeffaf olunması gerektiğini, bu sorulara kamuoyunun tatmin edici yanıtlar beklediğini de bildirdi.Büyük İsrail projesinin sürdüğünü, bu konuda atılacak adımların da önemli olduğunu dile getiren A Parti İl Başkanı Müstet, Anahtar Parti olarak sadece milletle beraber olmayı sürdüreceklerini, devletin millet düşmanları ile iş tutmaması, terör örgütleri ile aynı masaya oturmaması gerektiğini sözlerin ekledi.