Son yıllarda kazandığı başarıların yanı sıra adı “vefa” ile anılan kulüplerin başında gelen Ahlatcı Çorum FK, eski futbolcularından merhum Mümin Talip Pazarlı’nın adını antrenman sahasında yaşatacak.
2018-2019 Sezonunda kazanılan play-off şampiyonluğunda büyük payı bulunan ve 18 Şubat 2024’te, lösemi tedavisi gördüğü İstanbul’da, 30 yaşında hayatını kaybeden Mümin Talip Pazarlı’nın adı, tesislerdeki 2 nolu antrenman sahasına verildi. “Mümin Talip Pazarlı Antrenman Sahası” yazılı tabela Cumartesi günü sahaya asıldı.
1 nolu antrenman sahasına da pandemi döneminde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yardımcı antrenör Bülent Üstüner’in ismi verilmişti.
Editör: RIFAT KARA