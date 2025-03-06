Çorum Saat Kulesi yanı Hürriyet Meydanında kurulan bağış standını ziyaret eden İl Müftüsü ve TDV Çorum Şubesi Başkanı Şahin Yıldırım, TDV gönüllülerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayır sahipleri ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak amacıyla Ramazan boyunca iftar saatine kadar makbuz karşılığı bağış kabul edilen stant ziyaretinde Müftü Yardımcısı Âdem Aygül, Dr. Fazıl Saraç ve Yasin Baykal da hazır bulundu.

Kurulan standın hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğunu belirten Müftü Yıldırım, "Türkiye Diyanet Vakfı Çorum şubesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda TDV Zekât-Fitre bağış standımızı açtık. Ramazan ayı boyunca iftar saatine kadar açık duracak standımızda TDV gönüllülerimiz, dileyen kardeşlerimizin zekat ve fitrelerini makbuz karşılığı teslim alacaklardır. Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızca yürütülen yardım çalışmalarına maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hayırsever Çorumlu kardeşlerime ve din gönüllülerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ