Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla eylem planı hazırlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Motobike Fuarı'nda yeni cezaları duyurdu. Düzenlemeyle kurallara uymayan motosiklet sürücülerini ağır cezalar bekliyor. Hazırlanan taslak planı Meclis’te onaylanmasının ardından yürürlüğe girerek uygulamaya konulacak.

Trafikte güvenlik için motosiklet sürücülerine seslenen Yerlikaya, "2019'da 3,3 milyon olan motosiklet sayısı 2024'te 6,3 milyona ulaşmış. Toplam motorlu taşıtların sayısını 2024'te 31,3 milyon ile kapattık, bunların yüzde 20'si, yani her beş araçtan biri iki teker, yani motosiklet." ifadesini kullandı.



Yerlikaya, ülkedeki motosiklet sayısının 2023'te 2022'ye kıyasla 1 milyon artarak 5,1 milyon, 2024'te ise 1,2 milyon artışla 6,3 milyon olduğunu söyledi.

Motosiklet sayılarının artmasını normal karşıladıklarını ancak kural ihlali sebebiyle kazaların artmasına ve can kayıplarının yaşanmasına rıza gösteremeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, devriye ve ekip sayısını artırdıklarını, böylelikle trafik denetimlerinde sayısal bir artış yaşandığını anlattı.

EYLEM PLANI

Trafik cezalarını söylemekten keyif almadığını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

Denetim yapmak zorundayız. Denetim yapmazsak trafikte güvenli bir hayat süremeyiz. Bunu yaparken de cezaların caydırıcılığını tekrar masaya yatırdık. Kask kullanmamanın cezası 993 lira. Biz birincisinde 1500 lira, bu taslak tabii, ikincisinde 3 bin, üçüncü kez ve fazlasında 9 bin lira ama her üçünde de trafikteki arkadaşlarımız kaskı olmayan motosikletliyi durdurduğu zaman o kask gelene kadar oradan göndermiyor. 'Akrobatik hareket yapma' diye yeni bir madde getiriyoruz. Cezası 47 bin lira, 60 gün ehliyetini alıyoruz, aracı 60 gün trafikten men ediyoruz. Akan trafikte yarış yapıyorsa 47 bin lira, iki yıl ehliyetini alıyoruz, 60 gün trafikten motoru men ediyoruz. Çünkü bu iki trafik ihlali en riskli alan. Bu şekilde kimseye ceza yazmak istemiyoruz ama artık bu ihlallerin cezası artık caydırıcı. Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası mevcut haliyle 18 bin 677 lira. Bu rakamı aynen koruyoruz ama sürücü belgesi geçici geri alındığı halde araç kullanıyorsa bunun 10 katını yazıyoruz, 186 bin lira, hiç kusura bakma. Sürücü belgesi iptal edilmiş kişiye de ki bu çok nadirdir 10 katı ceza (186 bin lira) uygulanır.

"Dur" ihtarına uymayanlara daha önce 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandığını ifade eden Yerlikaya, "Bu rakamın caydırıcılığı yok. Güncelleme yapmamız lazım. 'Dur' ihtarına uymayanlara 47 bin lira, 60 gün ehliyetini alırız, 60 gün aracı men ederiz. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanlarına muayene zorunluluğu getiriyoruz." dedi.