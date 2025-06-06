Alınan bilgiye göre arkadaşını ziyarete etmek için İstanbul'dan Çorum'a gelen Murat Yıldırım, arkadaşının Akkent TOKİ 7. Cadde'de bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile kendini vurdu.

Misafir geldiği arkadaşının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerince yapılan inceleme sonrası Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.