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Gösterdiği başarılı performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Miraç Akdeniz’in, imza attıktan sonra Mustafa Emre Yalçınkaya ile birlikte kiralık verileceği kaydedildi. Mustafa Emre ve Miraç Akdeniz’in 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor’a kiralanmalarının yüksek ihtimal olduğu da edinilen bilgiler arasında.

Hollanda doğumlu olan Miraç Akdeniz, Feyenoord’un altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde, Türkiye’de de 2020-2021 Sezonunda Kayserispor’un 19 yaş altı takımında da oynadı. Geçen sezonu Hollanda takımlarından Altijd Sterker’de geçiren genç 10 numara, bir süredir Çorum FK ile deneme antrenmanlarına çıkıyordu.