Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 22.hafta maçında Mimar Sinanspor deplasmanda Bartınspor’un konuğu oldu. Bartın Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Mimar Sinanspor 58.dakikada Fatih Serkan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra skoru 90.dakikaya kadar korumayı başaran Çorum temsilcisi uzatma dakikalarında yediği şok golle skor 1-1’e geldi. Kalan sürede başka gol olmayınca 3 puan hesaplarının yapıldığı kritik karşılaşmadan Mimar Sinanspor 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Bartınspor 44’e, Mimar Sinanspor ise 22 puana yükseldi.