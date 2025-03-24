Çorum Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcularından Berat Özdemir, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Nevşehir’de düzenlenen Europe Youth Series’te (Avrupa Gençlik Serisi) 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Danimarka ve Yunanistan’dan sporcuların da katıldığı organizasyonda U13 yaş kategorisinde mücadele eden Berat Özdemir, ferdi ve mixler müsabakalarda şampiyon olarak iki altın madalya kazandı. Berat Özdemir’in yer aldığı U13 takımı ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Milli sporcu Berat Özdemir böylece turnuvayı 2 altın, 1 bronz madalya ile kapatarak büyük bir başarıya imza attı.