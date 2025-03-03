Gerçekleştirilen ziyarette Yeşilay 13. Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder, Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, Çorum Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Mahmut Uysal, YEDAM 10. Bölge Koordinatörü ve YEDAM Halkla İlişkiler Uzmanı ile bir araya gelindi.

Bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalara imza atan Yeşilay’ın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi alan Milletvekili Ahlatcı, iş birliği imkânlarını değerlendirdi. Yeşilay Haftası’nın toplum için önemine vurgu yaparak, bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaların her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Yeşilay binasında gerçekleştirilen ziyarette, bağımlılıkla mücadelede sunulan hizmetler yerinde incelendi. Sağlıklı bir toplum için Yeşilay’ın üstlendiği kritik rol ve YEDAM aracılığıyla sunulan destekler ele alındı.

Milletvekili Ahlatcı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Özellikle gençlerimizi ve ailelerimizi bağımlılıklardan uzak tutmak için büyük bir özveriyle çalışan Yeşilay Çorum Şubesi’ni ve tüm Yeşilay gönüllülerini tebrik ediyorum. Bu anlamlı hafta vesilesiyle, bağımlılıkla mücadelede emek veren herkese teşekkür ediyor, Yeşilay’ın çalışmalarına destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.”

Bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü belirten Ahlatcı, Yeşilay’ın yürüttüğü çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR