CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, son dönemde hakkında “Mehmet Tahtasız hangi bakanlıktan randevu istemiş de görüşememiş, hangi bakana gitmiş de geri çevrilmiş” gibi bir takım dedikodular üretildiğini belirterek, “Çorum Milletvekili olarak hemen her bakandan randevu istedim fakat hiçbirinden olumlu yanıt alamadım” dedi.

Milletvekili Tahtasız, açıklamasında özetle şunları söyledi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum’u temsil etmek üzere seçilmemizin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti.

İlk günden itibaren Çorum’un ve Çorumlu hemşehrilerimizin sorunlarını gündeme taşımanın yanı sıra yarım kalan yatırımların tamamlanmasına ilişkin çok sayıda açıklama ve girişimlerimiz oldu.

Yine bu süreçte Çorum’un sorun ve taleplerini iletmek ve yüz yüze görüşmek üzere ilgili bakanlıkların hemen hepsinden randevu talebim oldu. Bakanlara ilettiğimiz özel raporlar oldu.

Maalesef randevu taleplerimizin hiç birine olumlu yanıt alamadık.

Randevu taleplerimize olumlu yanıt alamadığımız Bakanları yalnızca Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görebildik ve Çorum’un sorun ve taleplerini iletme fırsatını orada bulabildik.

Çorum’un 4 değil 7 Milletvekili var. ‘Memleketimizin sorunlarının çözümü için parti ayrımı gözetmeksizin birlikte hareket edelim. Birlikte görüşelim, birlikte çözüm arayalım’ dedim.

Ben bu sözümün arkasındayım.

Mevzubahis Çorum’sa Çorum’un menfaati ise gerisi teferruattır diyelim siyaseti bir kenara bırakalım ve birlikte hareket edelim.

Ben varım ve hazırım.”