Alınan bilgiye göre gece saatlerinde iddia üzerine iki genç, Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi ile Çiriş Sokak kesişiminde bulunan ve bağımlıların uğrak yeri olarak bilinen metruk eve girdi.

Ev içerisinde dolaşan gençler odalardan birinde yerde hareketsiz halde bir şahsın yattığını gördü.

Korkarak dışarı çıkan gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rıza Bayram (34) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayram’ın cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi işlemleri gereği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK