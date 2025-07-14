İlçeye bağlı Hisarkavak Köyün Bağyazı mevkiinde ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mecitözü, ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1000 dönüm alanın etkilendiği ve ekiplerin yanısıra köylülerin de traktörlerle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mecitözu Kaymakamı Fatma Gül Nayman'da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.