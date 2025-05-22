Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Futbol Ligi Türkiye finalleri İzmir’de devam ediyor. Mustafa Kemalpaşaspor, Sultanbeyli Belediyespor ve Erzurum FK ile A grubunda yer alan Çorum FK ilk maçında Bursa temsilcisi 1923 Mustafa Kemalpaşaspor’a 3-1 yenilmişti. Dün ikinci maçında ise Erzurum FK ile karşılaştı. Altınordu Şenez Erzik Sahası’nda oynanan maça hızlı başlayan Kırmızı-Siyahlılar 5.dakikada Abdullah Enes’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha etkili olan taraf bu kez Erzurum FK oldu. Beraberlik için sağlı-sollu ataklarla gol arayan Erzurum temsilcisi aradığı golü 79.dakikada Mustafa Taha ile buldu. 1-1’den sonra tekrardan oyunun kontrolünü eline alan Çorum FK Abdullah ve Usaini Hassan ile galibiyet golüne çok yaklaştı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, 90+1.dakikada Çorum FK ceza sahası içerisine gönderilen uzun topu kaleci Mehmet Emin ellerinden kaçırdı ve top Mustafa Taha’nın önünde kaldı. Genç futbolcu topu boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından ikinci maçından da puan çıkaramayan Çorum FK son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını tamamen kaybetti. Erzurum temsilcisi ile puanını 6’a çıkarak final için büyük avantaj sağladı.