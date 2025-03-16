Anitta Otel’de önceki gün gerçekleştirilen genel kurula Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Kızılay Çorum Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım, sivil toplum kuruluşu siyasi parti temsilcileri, Kızılay yöneticileri, delegeler ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığı’nı Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yaparken, Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Kılpelit ve Kerim Mandıralıoğlu, katip üyeliğe ise Osman Sivritepe seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda bir konuşma yapan Kızılay Çorum Şube Başkanı Mustafa Bilgin; “Kızılay sadece bir hayır kurumunun öncüsü değil, aynı zamanda halkımızın dayanışma, yardımlaşma ve insanlık adına duyduğu derin sorumluluk sembolüdür. Bizler bu büyük iyilik hareketinin bir parçası olarak insanımıza dokunmak, yaralarına merhem olmak, en zor anlarında yanlarında olmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Kızılay’ın geleceğinin gönüllülerin desteği ile şekilleneceğini ve halen 35 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını da dile getiren Bilgin, 6 Şubat depremleri sonrası yaptıkları çalışmaları da anlatarak hizmetlerinde kendilerine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kızılay Şube Başkanlığı görevini sürdürürken Milletvekili aday adaylığı için görevini bırakan Av. Hüseyin Kılıç da kongrenin bir veda olmadığını dile getirerek yaptığı konuşmada Kızılay gönüllülüğünün ömür boyu süreceğini kaydetti. Kılıç, 2018 yılından beri Mustafa Bilgin ile önemli çalışmalara imza attıklarını da belirterek yeni göreve gelecek yönetimin bu çalışmaları daha da yukarıya çıkaracağına inandığını kaydetti.

2022-2024 yıllarına ait faaliyet raporu, gelir-gider ve bilanço ile denetim kurulu raporlarının okunarak görüşüldüğü kongrede 2025-2027 yılı tahmini bütçesi ile eylem planı da okunarak kabul edildi.

Kongrede daha sonra oy sayım komisyonu belirlenerek seçimlere geçildi.

Buna göre tek liste olarak Mustafa Bilgin başkanlığındaki yeni Kızılay Çorum Şube Yönetimi şu isimlerden oluştu; “Hasan Algül, Mustafa Kılıç, Mustafa Öztemiz, Mehmet Uyar, Zeki Akbatu, Nurettin Bıyık, Ebru Gökmeşe, İbrahim Ethem Demirci, Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Bilge Gökkaya.”

Kongrede Denetim Kurulu’na Tugay Garipoğlu, Hüseyin Uysal ve Cercis Yıldırım; Genel Merkez Delegeliğine ise Hasan Algül, Hüseyin Kılıç, Mustafa Kılıç ve Zeki Akbatu seçildi.

Kongre sonunda Kızılay Çorum Şubesi’ne bugüne kadar katkısı olan kişilere plaketleri dağıtıldı.

Editör: HABER MERKEZİ