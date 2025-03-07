Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumu, Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplandı.

9 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Belediye Meclisi’nde gündem dışı olarak ise Çorum'da inşaat sektöründe yapılan bazı projelerin usulüne uygun yapılmadığı iddiası tartışıldı.

Kent gündemini sarsan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan “yazılım programında oynama” sonucu 200 projede yönetmeliğin öngördüğü ölçüde malzeme kullanılmadığı iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Aşgın, sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Yapılan usulsüzlüğün Belediye’nin Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanları tarafından fark edildiğini aktaran Aşgın, “Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Çorum Belediyesi sorumluluğuyla, yurttaşlarımızın sağlıklı konutlarda hayatlarına devam edebilmesi bilinci ve şuuruyla istişarelerimiziz oldu. Birçok farklı kesimle bu konuda doğru usul nedir, yapı stoğunda oluşabilecek bu olumsuzluğu olumlu duruma nasıl çevirebiliriz, bunun istişarelerini yaptık.” ifadesini kullandı.

Bir inşaat mühendisinin vesile olduğu bu hususla ilgili ilk olarak yapı denetim firmalarının her birini ayrı ayrı davet ettiklerini anlatan Aşgın, şöyle devam etti: “Bağımsız bir kurum veya üniversitede bu kişinin çizdiği projelerle ilgili analizlerin sonuna kadar yapılması, ilgili binalarla ilgili ne düzeyde sıkıntı var, bu iddialar hangi ölçüde hakikati yansıtıyor, bu sorunlarla ilgili hangi iş ve işlemler yapılacak? Tüm bunlarla ilgili Hitit Üniversitesi inşaat birimindeki hocalarımız bu anlamda projeleri tek tek inceliyorlar. 2 Nisan'a kadar süre vermiştik ama daha kısa sürede bitirilmesi ön görülüyor.” diye konuştu.

“KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKACAK DEĞİLİZ”

Sorumlularla ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Aşgın, “Asla örtbas olacak, sümen altı yapılacak bir konu değildir. Her bir hemşehrimiz bizim için kıymetlidir. Süreç, kanun çerçevesinde uhuletle, suhuletle takip edilerek gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır.”

Editör: Haber Merkezi

Aşgın, ilgili mühendisle ilgili hukuk biriminin suç duyurusunda bulunduğunu ve konunun Adli mercilerde olduğunu bildirdi.Meclis’te konuyla ilgili Afet ve Risk araştırma Komisyonu’nu da görevlendiren Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak, içeriden de olsa dışarıdan da olsa sorumlular kimse, analizler, incelemeler, raporlamalar neticesinde durumumuz ve tavrımız her zaman hemşehrilerimizin sağlıklı konutlarda hayatlarını devam ettirmekten yana olacaktır. Kimsenin de gözünün yaşına bakacak değiliz. Sayın valimizle de istişare halindeyiz. Onlar da derinlemesine inceleme yapacak. Valiliğimiz, Belediyemiz, yapı denetim firmalarımız, meclisimizin komisyonları el birliğiyle bu problemin takipçisi olacağız.” ifadesini kullandı