İ L A N

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince 21.05.2024 Salı günü saat 14:00 da Belediye encümeni huzurunda yapılacak açık teklif usulü artırma ihalesi sonucu tutar bedeli KDV dahil m² birim fiyatı üzerinden tamamı peşin olarak satışı yapılacaktır.

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL M² İMAR DURUMU M² Birim Fiyatı /TL) MUHAMMEN BEDELİ TUTARI(TL) %3GEÇİÇİ TEMİNATI(TL) 1 BAHÇELİEVLER 169 9 618.41 Konut Alanı 1.733,00 1,071,704.53 32,151.14 2 YENİ 380 15 420.1 Konut Alanı 2,315.00 972,531.50 29,175.95 3 YENİ 380 16 408.45 Konut Alanı 2,315.00 945,561.75 28,366.85 4 YENİ 395 8 392.97 Konut Alanı 1,250.00 491,212.50 14,736.38 5 YENİ 395 9 391.35 Konut Alanı 1,366.00 534,584.10 16,037.52 6 YENİ 395 10 389.86 Konut Alanı 1,533.00 597,655.38 17,929.66 7 YENİ 395 11 388.26 Konut Alanı 1,600.00 621,216.00 18,636.48 8 YENİ 395 12 426.2 Konut Alanı 1,666.00 710,049.20 21,301.48 9 YENİ 398 2 427.58 Konut Alanı 1,283.00 548,585.14 16,457.55 10 YENİ 398 3 392.18 Konut Alanı 1,316.00 516,108.88 15,483.27 11 YENİ 399 7 420.14 Konut Alanı 1,300.00 546,182.00 16,385.46 12 YENİ 460 3 637.14 Konut Alanı 1,050.00 668,997.00 20,069.91 13 Yeni 391 4 602.41 Konut Alanı 1,450.00 873,494.50 26,204.84 14 Yeni 391 5 500.64 Konut Alanı 1,450.00 725,928.00 21,777.84 15 Yeni 391 9 405.09 Konut Alanı 1,300.00 526,617.00 15,798.51 16 Yeni 391 11 455.34 Konut Alanı 1.300.00 591.942,00 17.758,26 17 Yeni 391 12 613.37 Konut Alanı 1,300.00 797,381.00 23,921.43

2- Satışı yapılacak arsaların yukarıda belirtilen muhamen bedelleri ve % 3 geçici teminatlar belirtilmiş olup, ihaleye girebilmek için her arsa için gösterilen % 3 geçici geçici teminatlar 21.05.2024 saat 12:00’ ya kadar yatırılacaktır. Satışı yapılan arsanın ihale bedeli üzerinden 5 gün. % 6 kati teminata çevrilecektir.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

A) Kimlik fotokopisi.

B) Kanuni yerleşim yeri belgesi.

C) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

D) Geçici teminatlarını vermeleri.

E) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

F) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

4- Bu hususta tanzim edilen şartname hergün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.07.05.2024