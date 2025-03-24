Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Manisa’da düzenlenen Üniversiteler arası Türkiye Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü sporcularından Muharrem Buğra Şanlı da madalya için kürsüye çıktı.

Kerem Tuğra Yağlı’nın ikinci gün müsabakalarında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına üçüncü olmasından sonra son gün bir madalya da Muharrem Buğra Şanlı’dan geldi. Yalova Üniversitesi adına mücadele eden Şanlı da Yağlı gibi üçüncü olup şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.