Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Karate Grup Birinciliği 23-24 Şubat tarihleri arasında Tokat’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Kayra Yağlı +76 kiloda, Çorum Spor Lisesi’nden Yağız Gözübüyük ise 55 kiloda Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı. Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Kutay Tekin 68 kiloda, Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Hamza Alpman ise 61 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Çorum Belediyespor Kulübü’nün başarılı karatecileri yarı final grubuna adını yazdırdı.