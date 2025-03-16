CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi ve intibak düzenlemesinin yapılması için TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin akıbetini gündeme getirdi.

Milletvekili Tahtasız, teklifin geçen yıl Meclis'te reddedildiğini hatırlatarak, emeklilerin açlık sınırının altında maaşla yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: “Emekliler arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesi ve intibakın sağlanmasıyla ilgili verdiğim kanun teklifi geçen yıl Haziran ayında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüş ve AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti” dedi.

İktidarın, "aylık bağlama oranının yükseltilerek 2000 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası maaş farkları arasındaki intibakın sağlanması" taleplerini görmezden geldiğini belirten Tahtasız, “Adında adalet olan ancak uygulamalarında adalet olmayan iktidardan 'aylık bağlama oranının yükseltilerek 2000 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası maaş farkları arasındaki intibakın sağlanmasını' istemiştik” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tahtasız, kanun teklifinin halen komisyonda bekletildiğini ve emeklilerin zor durumda olduğunu belirterek, "Geçen yıl görüşülmesi reddedilen kanun teklifimiz halen komisyonda bekletiliyor. Emeklimiz ise açlık sınırının altında aldığı maaşla yaşam savaşı veriyor." şeklinde konuştu.

Tahtasız CHP iktidarında emeklilerin sorunlarının çözüleceğini de vurguladı.

Editör: Haber Merkezi