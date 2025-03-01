Hak-İş Çorum İl Başkanı, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Van Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek, 300 gündür mücadele veren işçilere destek verdi.

Hak-İş Çorum İl Başkanı, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Van Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek, 300 gündür mücadele veren işçilere destek verdi.

İşçilerin verdiği mücadelenin sadece bir ekmek kavgası olmadığına işaret eden Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, “Bu mücadele, sadece bir ekmek kavgası değil aynı zamanda onurlarının ve haklarının gasp edilmesine karşı bir direniştir.” dedi.

Adalet yerini bulana kadar bu mücadelenin devam edeceğini söyleyen Köroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra Van’da haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkartılan ve yaklaşık 300 gündür haklı mücadelesi devam eden işçi arkadaşlarımızı ziyaret ettik.

Editör: Haber Merkezi

Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkartılan bu işçi arkadaşlarımızın yaklaşık 300 gündür sürdürdüğü mücadele, alın teri, onuru ve geleceği içindir. Sendikamızın ve bu işçi arkadaşlarımızın talepleri karşılanana, emeği ve geleceği yok sayan bu düzen geri adım atana ve adalet yerini bulana kadar bu haklı mücadeleleri devam edecektir.Bu hukuksuz işten çıkarmalar, yalnızca emekçilere değil, ailelerine ve bulundukları ildeki halkın temel hizmetlerine de vurulan bir darbe niteliğindedir. İşten çıkartılan ve evine ekmek parası götüremeyen işçi arkadaşlarımız bu adaletsizliğin ve zulmün en acı yüzünü yaşamaktadır. Evinin geçim yükünü taşıyan, çocuklarının geleceği için ter döken bu arkadaşlarımızın emeği hiçe sayılmış, umutları karartılmıştır.Burada verilen mücadele, sadece bir ekmek kavgası değil aynı zamanda onurlarının ve haklarının gasp edilmesine karşı bir direniştir. Buradan elini taşın altına koyması gereken yetkililere sesleniyoruz. Yaklaşık 300 gündür evine ekmek götüremeyen bu işçi arkadaşlarımızın bir an önce işlerine döndürülmesini istiyoruz ve işlerine döndürülene kadar mücadelemiz devam edecektir.”