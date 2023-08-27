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Türkiye Jujitsu Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Jujitsu Türkiye Şampiyonası 24-27 Ağustos tarihleri arasında Mardin'de yapıldı. Gençler ve büyükler olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'na 49 ilden 350 sporcu katıldı. Çorum'u ferdi olarak büyükler kategorisinde İrfan Sönmez temsil etti. +94 kiloda mücadele eden Çorumlu sporcu İrfan Sönmez Nevaza Nogi ve Fighting kategorilerinde tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Tecrübeli sporcu bu branşta Çorum'a ilk madalya getiren sporcu olarak da Çorum tarihine adını yazdırmayı başardı.

2 kategoride altın madalya alarak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi temsil etme hakkını da kazanan İrfan Sönmez, şanlı Türk bayrağını yurt dışında dalgalandıracağı için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyona boyunca kendisine destek verenleri de unutmayan Sönmez, Çorum AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı'ya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e, İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklı'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a, Zirve Spor Kulübü Başkanı Fahrettin Öztemiz'e, Jujitsu antrenörlerinden Mustafa Göktürk'e ve Aydın Fırat'a, Jujitsu İl Temsilcisi Şahin Gürel'e teşekkür etti.

