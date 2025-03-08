Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Madeniş 4. Sokak'ta Abbas T.(92)'ya ait müstakil evde yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Abbbas T. ve eşi Suna T.(70), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK