Başhekim Vekili Opr. Dr. Mehmet Kılıç başta olmak üzere Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin de katıldığı etkinlikte, Hepatit Günü kapsamında kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ayrıca hastalığa dikkat çekmek adına sarı beyaz balonlar uçuruldu.

Etkinlikte Prof Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hepatitin, karaciğer hücrelerinin iltihabı ve yer yer hücre ölümü ile seyreden bir hastalık olduğunu belirten Prof.Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, hepatit virüslerinin siroz ve karaciğer kanserinin en önemli nedeni olduğuna da dikkat çekerek, bu etkinlikle, hepatit konusunda farkındalığı artırmayı, tarama, bağışıklama ve hasta bireylerin tedaviye ulaşmasını kolaylaştırma yoluyla hastalıkla mücadeleyi amaçladıklarını söyledi. (Haber Merkezi)



