Edinilen bilgilere göre, Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binadan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yüksekten düşen Hacı Ahmet Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Görevini yapmak üzere bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Fehime Kartal, hayatını kaybeden kişinin yakını olduğu belirtilen kalabalık bir grubun hedefi oldu. Kadınların da aralarında bulunduğu grup, muhabirin etrafını sararak sözlü hakaret ve küfürler savurdu.

"BU HABER PAYLAŞILMAYACAK"

Gerginlik kısa sürede tırmanırken, gruptaki bir kişi muhabirin cep telefonunu zorla elinden aldı ve gazetecinin bağlı olduğu iş grubuna girerek, "Bu haber paylaşılmayacak" şeklinde bir mesaj yazdı. Çember içine alınan kadın muhabiri, olay yerine sonradan gelen polis uzaklaştırdı. Kadın muhabirin uzaklaşmasına rağmen, grubun arasından sıyrılan bir saldırgan, "Senin yerini bulacağım" diyerek tehdit etti.

"PARAMPARÇA EDERİZ"

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, muhabir Fehime Kartal’ın olay yerine gelerek cep telefonuyla uzaktan kısa bir çekim yaptığı görülüyor. Bu sırada kalabalığın içinden bir kadının, "Niye çekiyorsunuz? Olay yeri inceleme mi?" diyerek muhabire tepki gösterdiği, ardından da, "Sosyal medyada izlersek sizi burada paramparça ederiz" sözleriyle tehditte bulunduğu duyuluyor.

Tehdidin hemen ardından, aralarında kadının da bulunduğu kişiler Kartal'ın yanına geliyor. Gruptaki bir kişi, muhabirin cep telefonunu zorla alıyor. Yaşanan arbede sırasında başka bir kadının muhabirin kamerasına ve eline vurduğu; bu esnada telefonu alan ve kendisine aitmiş gibi kullanan kişinin ise gelen çağrıya cevap verdiği görüntülere yansıyor.

Kayıtlarda, muhabirin telefonunu ısrarla geri istemesine rağmen başarılı olamadığı da görülüyor. Videonun son bölümünde ise öfkeli bir erkeğin, kendisini engellemeye çalışanlara "Bırak" diye bağırarak muhabirin üzerine yürüdüğü ve ağır hakaretlerde bulunduğu anlar yer alıyor.

Muhabir, şahıslardan şikayetçi olurken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Muhabir: İHA AJANS