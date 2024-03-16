Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.hafta maçında konuk ettiği Manisa FK karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maç oldukça hareketli başladı. İlk 10 dakikada etkili oynayan Manisa FK, 4.dakikada Sandro Lima ile 1-0 öne geçerken, aynı futbolcunun 8.dakikadaki kafa golüyle farkı ikiye çıkarttı.

2-0’dan sonra toparlanan Ahlatcı Çorum FK 21’de Thomas’ın golüyle farkı bire indirdi. Hollandalı golcü 35.dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora denge getirince ilk yarı 2-2 bitti.



İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK, hasta olduğu için maça devam edemeyen kaleci Hasan Hüseyin’in yerine Ali, Manisa FK ise Alberk’in yerine Furkan Mehmet değişikliği ile başladı.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi Ahlatcı Çorum FK oldu. 47.dakikada Ozan Sol attığı şık golle Ahlatcı Çorum FK’yı 3-2 öne geçirdi.

İkinci yarının büyük bölümü şiddetli yağmur altında oynanırken, ilk yarıya oranla tempo düştü. Çorum temsilcisi farkı artırmaya çalışırken, Manisa FK beraberlik golünü aradı.

Çılgın maçta, 86.dakikada Ahmet Sağat’la bir gol daha bulan Ahlatcı Çorum FK farkı ikiye çıkartırken, 88.dakikada Sandro Lima’nın golüyle skor 4-3’e geldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Ahlatcı Çorum FK 2-0 geriden gelip 4-3 kazanarak puanını 45’e çıkarttı ve play-off final bileti için umutlarını iyice artırdı. Manisa FK ise 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 4: GOL! Maça etkili başlayan Manisa FK golü buldu. Alberk’in Ahlatcı Çorum FK yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği uzun topta savunma durakladı, altı asın sol köşesinden Topalli’nin kafayla içeri çevirdiği topu Sandro Lima altı pasta sert bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1

DAKİKA 8: GOL! Büyük şok! Fark ikiye çıktı. Sağdan gelişen atakta Eduart Rroca son çizgiye inip ortaladı, Sandro Lima penaltı noktası ile altı pas arasında, kafayla topu yere çarptırarak ağlara gönderdi: 0-2.

DAKİKA 21 GOL! Fark bire indi. Geraldo’nun şık pasına sağdan hareketlenen Kerem ceza sahasına girmeden altı pasa ortaladı, Thomas ön direkte sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Erhan’ın çıkarttığı topu Thomas ikinci bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.

DAKİKA 35 GOL! Beraberlik golü geldi. Soldan Hakan ortaladı, arkaya aşan topu Geraldo kontrol edip penaltı noktasının gerisindeki Nalepa’nın önene pas olarak açtı, Polonyalı oyuncunun gelişine yerden sert vuruşunda kaleci Erhan sağına gelen topu çıkarttı, yükseklik kazanan topu Thomas ağlara gönderdi: 2-2.

DAKİKA 45+2: Manisa atağında, soldan Mohamed ortaladı, koşu halindeki Eduart Rrcoa kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 47: GOL! Ahlatcı Çorum FK 3-2 öne geçti. Nalepa’nın pasında soldan ceza sahasına sokulan Ozan, altı pasın köşesine kadar sokuldu, sağ ayağı ile ön direğe çok sert vurdu, top kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 3-2.



DAKİKA 51: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Sağdan son çizgiye inen Geraldo’nun yenden çıkarttığı topu penaltı noktasının sağından Thomas gelişine kaleye vurdu, kaleci Erhan topu diziyle çıkartarak gole izin vermedi.

DAKİKA 60: Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Kerem ortaladı, Thomas’tan önce son anda Sinan araya girerek kafayla topu kornere gönderdi.

DAKİKA 72: Gökhan’ın pasında Nalepa ceza yayının solundaki boşluktan plase bir vuruşla topu kaleye gönderdi, az farkla üstten aut.

DAKİKA 80: GOL İPTAL: Manisa FK golü buldu. Sağdan gelişen atakta, Oğuz’un pasında Sandro Lima penaltı noktasının sağından, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinde, Sandro Lima’nın ofsaytta yakalandığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

DAKİKA 86 GOL! Fark ikiye çıktı. Soldan gelişen atakta, Erkan rakibini geçti, ceza sahasına girmeden topu havadan ceza yayına çıkarttı, Gökhan ayağının içiyle kaleye gönderdi, üst direkten dönen topu altı pas çizgisinde kaleci Erhan’la yükselen Ahmet Sağat kafayla ağlara gönderdi: 4-2.

DAKİKA 88 GOL! Sandro Lima kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Kaptan Oğuz’un ceza sahasına gönderdiği uzun topa kaleci Ali çıkmakta tereddüt edince, penaltı noktası civarında yükselen Sandro Lima kafayla topu ağlara gönderdi: 4-3.