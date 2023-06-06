SMA'lı çocuklara yaptıkları desteklerle adından söz ettiren Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gökçe Vera için Instagram üzerinden gerçekleştirdiği bağış gecesinin canlı yayın konuğu Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın oldu.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı ve Begüm Burcu Şahin’in modaretörlüğünü yaptığı bağış gecesinde Başkan Aşgın, Gökçe Vera için tüm Çorum halkından destek istedi. Gökçe Vera’nın tedavisi için gerekli olan meblağı biran önce toparlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Aşgın, “Hem Gökçe yavrumuza hem de kıymetli ailesi Ayşe ve Yasin Vardar çiftine çifte bayram yaşatmak en büyük arzumuz. Allah’ın izni ile bayram önce kampanyayı bitirip çifte bayram sevinci yaşayacağız” diye konuştu.

Çorum halkının çok yardım sever olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Aşgın, “Nefes ekibi ve Çorum halkı 84 gün gibi kısa sürede Türkiye’nin en erken tamamlanan SMA kampanyasına imza atarak Alp yavrumuzu sağlığına kavuşturdu. Yine yaşamış olduğumuz deprem felaketinde Çorum halkı bölgeye yardımda bulunabilmek adına adeta birbiriyle yarıştı. Şimdi de Gökçek Vera evladımız için üzerine ne düşüyorsa yapacaktır” ifadelerini kullandı.

YALÇIN’DAN 30 BİN LİRA

Tüm ilçe belediye başkanlarını, siyasi parti teşkilatlarını, sivil toplum kuruluşlarını kampanyaya destek olmaya davet eden Başkan Aşgın’ın çağrısına ilk destek Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’dan geldi. Kampanyaya 30 bin TL bağışta bulunduğunu beyan eden Çorum FK Başkanı Yalçın, böyle bir anlamlı yayını organize eden Nefes Derneği ile hoş sohbeti ve destekleri ile canlı yayın konuğu olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürlerini iletti.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı da Gökçe Vera'nın yaşadığı sağlık problemi hakkında bilgi verirken, Gökçe Vera'nın işitme engelli bir birey olmaması için Amerika'da muhakkak tedavi olması gerektiğinden bahsetti. Valilik onaylı hesaplara tüm vatandaşların gönül rahatlığıyla bağışta bulunabileceğini vurgulayan Avcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a sağlamış olduğu katkı ve destekler için teşekkür etti.

VALİLİK ONAYLI HESAP

Alıcı ismi: Yasin Vardar

TL: TR38 0001 0000 7862 3337 8450 03

Euro: TR81 0001 0000 7862 3337 8450 05

Dolar: TR11 0001 0000 7862 3337 8450 04