19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Turnuvası’nda şampiyon Arenaspor Kulübü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Turnuvası sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Arenaspor Kulübü ilk maçında Çorum Voleybol’u 3-0, ikinci maçında Özel Bilgi Koleji Spor Kulübü’nü 3-1, üçüncü maçında ise Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü ve Derneği’ni (BEDER) 3-1 yenerek 9 puanla şampiyon olmayı başarırken, ikinci olan Çorum Voleybol ise Özel Bilgi Koleji ve BEDER’i 3-0’lık sonuçlarla mağlup ederek 6 puanla ikinci, grupta sadece BEDER’i 3-0 mağlup eden Özel Bilgi Koleji Spor Kulübü 3 puanla üçüncü, puansız BEDER ise il dördüncüsü oldu.

Son müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.