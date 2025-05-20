“1919’da manda ve himaye reddedildi, bugün de dış müdahalelere, terör planlarına ve anayasa dayatmalarına karşı duracağız” diyen Müstet, 19 Mayıs ruhunun bugün gençlerin yüreğinde yaşadığını belirtti.

Gençlere yönelik projeler arasında “İlk İşim Programı”, mülakatların kaldırılması, Dijital Akademi, yurt reformu ve kredi borcu adaleti gibi başlıklar yer aldı.

Müstet, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında gençlere sadece söz değil, imkan da sunacağız. Çünkü bu vatan gençlerindir, biz onlara yalnızca anahtarı teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi