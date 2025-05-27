Vakıf 19 Çorumlular Vakfı’nın, Hitit Üniversitesi ve Fransa Anadolu Kültürleri Geliştirme Merkezi işbirliğiyle organize ettiği “Geçmişin İzinde Arkeoloji ve Sanat” Sergisi, Beyoğlu Fransız Sarayı’nda görkemli bir törende açıldı.

Küratörlüğünü Çorumlu sanatçılar Alev Burhanoğlu Velidedeoğlu ve Hüsna Dişbudak’ın üstlendiği serginin açılışına, eseri sergilenen 30 sanatçıdan bir kısmı ile seçkin bir sanatsever topluluğu katıldı.

Açılış programında, dünyaca tanınmış bağlama sanatçısı Erdem Şimşek, Hitit sazı ile sunduğu başarılı performansla, Kadeş Barış Antlaşması’nın ruhuna uygun olarak insanlar arasındaki dostluk ve kardeşliği müzik tınılarına yansıttı.

Sergi açılışı sonrası verilen kokteyl ise yerli-yabancı sanatçıların ve sanatseverlerin tanışmalarına, dostluk kurmalarına vesile oldu. Sergi 10 gün süreyle sanatseverlere açık olacak.