Yeni görevine terfi eden Ahmet Cengiz’e, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan tarafından düzenlenen törenle plaket takdim edildi. Törende, Cengiz’in Emniyet Müdürlüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür edildi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, “Ahmet Cengiz’e bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ediyor, Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndaki yeni görevinde ve ilerleyen süreçte emekliliğinde, ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Pehlivan, Ahmet Cengiz’e yeni görevinde başarılar dileyerek hem veda etti hem de plaket verdi.

Editör: Haber Merkezi