Bugün saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonunda sendika üyelerinin hazırlamış olduğu şiir ve müzik dinletisi yapılacak.

Müzik dinletisine; Ali Bektaş, Cansu Hardal, Çiğdem Kocabıyık, Emre Özkeskin, İbrahim Çelikcan, Onur Yiğit, Özüm Özkeskin, Serkan İşçi, Songül Öztürk Turan ve Zeynel Demir katılacak.

Barış Meriç ve Sezgin Kundukan’ın şiir sunumu yapacağı etkinlikte ses ve ışık düzenini Dinçer Şimşek ile Erçin Şölenkol sağlayacak.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, etkinliğe tüm sendika üyelerini ve Çorum halkını davet etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR