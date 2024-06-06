Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı.

Denetimler sırasında dilencilik yaparken yakalanan bir kişinin üzerinden Bin 800 lira para çıktı. Çıkan paraya el konulurken, dilenciye ise kabahatler kanunundan 979 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İşlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üst araması yapılarak, üzerlerinde çıkan paralara el konup, Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldı. Burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor, bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz, verildiği sürece dilenciliğe, duygu istismarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne şikâyette bulunmalarını rica ediyoruz” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ