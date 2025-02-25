Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’nde bir kafede derbi maç esnasında U.L.(17 ile E.K.(21) ve C.Ö.(18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada U.L., omzundan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine derbi için bölgede önlem alan polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk polis ekiplerince ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler ise polis merkezine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK