Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Şube Müdürü İsmail Şahan, Oğuzlar İlçe Müdürü Ahmet Gümüş ve Gençlik Merkezi Müdürü Gamze Değirmenci, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçede gençlere yönelik yapılması planlanan projeler ve faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Demirkıran, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hedefleri doğrultusunda gençlerin sosyal, kültürel ve sportif anlamda daha aktif bireyler olarak yetişmelerini sağlamak adına çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Tayfun Yılmaz, gençlerin gelişimi için yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda Demirkıran, Yılmaz’a milli takım forması hediye etti.