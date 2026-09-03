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Gürkan’ın düşme sırasında herhangi bir yaralanma yaşamadığı öğrenildi.

Davulcunun yaşadığı talihsizliğe rağmen performansını sürdürmesi, düğüne katılan davetlilerden büyük alkış aldı.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan davetliler, davulcunun ayağa kalkmasıyla rahat bir nefes aldı. Herhangi bir yaralanma yaşamayan Gürkan, yaşanan düşüşe aldırış etmeden davulunu yeniden eline alarak gösterisine kaldığı yerden devam etti.

Ege ve Tuna kardeşlerin sünnet düğününde davetlilere gösteri sunan davulcu Gürkan, performansı sırasında dengesini kaybederek bir anda yere düştü.

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