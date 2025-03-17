Akkent Mahallesi Celilkırı TOKİ Konutları’nın bulunduğu sokaklar ve parklarda yetersiz aydınlatma olduğundan dert yanan vatandaşlar yetkililere seslendi.

ÇORUM HABER ihbar hattımıza ulaşan bir mahalle sakini, akşamları karanlığa gömülen sokaklarda başıboş köpeklerin de olduğunu dile getirerek, “Zifiri karanlık nedeniyle sokağa çıkmaya korkar olduk. Çok mağduruz. Karanlıkta ne parka çıkabiliyoruz ne de çocuklarımızı parkta oynatabiliyoruz. 800 lira aidat veriyoruz ama ne hizmet var ne de sorunlar bitiyor” duruma tepki gösterdi.

Yetkililere seslenen vatandaş, artık seslerinin duyulmasını geçen yıl da aynı problemin yaşandığını ancak kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini ifade ederek, yetkililerin artık karanlık sokaklar ve başıboş köpekler sorununa çözüm bulmasını istedi.