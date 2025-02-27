Panele, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Proje Koordinatör Öğretmeni İsmail Serdar Yakar, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Panelde, Kutadgu Bilig ve Türk Destanları işlenerek, katılımcılara bu önemli kültürel miras hakkında bilgi verildi. Panele 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, İskilip Danişmend Fen Lisesi, Sungurlu Fen Lisesi, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi, Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi ve Kargı Fen Lisesi'nden öğrenciler katıldı.

ZEYNEP ŞENÖZ, ANKARA'DA

ÇORUM'U TEMSİL EDECEK

Panelde, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Şenöz, birinci olarak Haziran ayında Ankara'da düzenlenecek yarışmada Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

Program sonunda, panelist öğrencilere Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar tarafından belge takdimi yapıldı.

Editör: HABER MERKEZİ